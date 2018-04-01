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حل إدارة قناة بداية وفصل المتسببين في إعلان «وفاة والد متسابق على الهواء»

حل إدارة قناة بداية وفصل المتسببين في إعلان «وفاة والد متسابق على الهواء»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قناة بداية، اليوم، حل إدارة القناة وفصل المتسببين في بث مشهد إعلان وفاة والد أحد المتسابقين على الهواء مباشرة.

وأضافت القناة في بيان لها مساء اليوم، تعيين كل من فواز الحارثي مديراً للقناة، وفيصل الهويمل مديراً لإدارة المحتوى.

وقالت القناة في بيان إلحاقي: “إلحاقًا للبيان الذي تم بثه مساء أمس حول حادثة إبلاغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء مباشرة، الذي أكدت إدارة قناة بداية أنه تصرف فردي، ولا يمثل القناة والأهداف التي أُنشئت من أجلها، وأهمها خدمة المجتمع، وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الحسنة، واحترام إنسانية المتسابقين والمشاهدين، والمحافظة على النسيج الاجتماعي.. قررت قناة بداية بعد التحقيق في الموضوع بتفاصيله كافة، وتحديد المسؤوليات المناطة بالعاملين في القناة: فصل المتسببين، وحل إدارة القناة، وتعيين كل من فواز الحارثي مديرًا للقناة، وفيصل الهويمل مديرًا لإدارة المحتوى”.

وكان مقطع فيديو يظهر المذيع محسن بن تركي متحدثاً مع المتسابق إبراھیم عواد في برنامج “حياتك”، يخبره فيه بوفاة والده، قد أشعل مواقع التوصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة للقناة.

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