بالفيديو.. «الخثلان» يوضح كفارة قتل الحيوان

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قال الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود؛ رداً على سؤال ما كفارة قتل الحيوانات؟ إن كان سبب قتله مشروعاً، أو كان الحيوان مؤذياً فلا بأس من قتله؛ حيث قالت عَائِشَةُ رضي الله عنها: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

وأضاف “الخثلان”، في لقاء ببرنامج “الجواب الكافي”، على قناة “المجد”، أنه “إذا كان قتل الحيوان دون سبب مشروع، وكان مما لا يحل قتله، فعل من فعل ذلك التوبة فقط”.