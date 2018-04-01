بالإنفوجراف.. تعرّف على إجراءات النقل الداخلي للمعلمين عبر «نور»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عبر إنفوجرافيك نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن إجراءات النقل الداخلي عبر نظام ‘‘نور‘‘، وحددت 14 يوماً لاستقبال طلبات النقل.

وأوضحت التعليم عملية إجراءات النقل عبر 6 خطوات كالتالي:

1- تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية عبر نور.

2- تقسيم القطاعات التعليمية إلى شرائح كبرى.

3- تقسيم الشريحة الكبرى إلى شرائح صغرى تضم المدارس.

4- ترتيب المدارس حسب الأفضلية في كل القطاعات.

5- ربط المدارس المشتركة في المبنى بالإدارة.

6-ربط الإدارات بالأقسام بالتشكيلات الإشرافية التابعة لها.

وكانت وزارة التعليم قد حددت إجراءات حركة النقل عبر بوابة “نور” ضمن جهودها الرامية إلى توحيد البرامج الإلكترونية بالإدارات التعليمية؛ إذ أصدرت الوزارة تعميماً بإجراءات حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية؛ بالإضافة إلى إجراءات تحديث بيانات جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

كما وجه التعميم بتقسيم القطاعات إلى شرائح كبرى تندرج تحتها شرائح صغرى تنتمي إليها المدارس، وبحسب التعميم الجديد فإن المدارس سترتب حسب الأفضلية على مستوى كل قطاع، كم سيتم ربط المدارس بشرائحها داخل قطاع النقل، وربط المدارس المشتركة في المبنى والإدارة ببعضها.

وبينت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن فتح النظام لإدخال رغبات النقل ستبدأ يوم الأحد الموافق 1439/7/15 وتمتد حتى 7/30، حيث أتمت الوزارة إجراءات التنسيق بين الإدارة العامة لشؤون المعلمين، وإدارات شؤون المعلمين بإدارات التعليم بما يضمن تسهيل إجراءات ومتطلبات تنفيذ حركة النقل الداخلي.