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حرس الحدود يحبط تهريب نصف طن حشيش ويضبط 34 مهرباً (صور)

حرس الحدود يحبط تهريب نصف طن حشيش ويضبط 34 مهرباً (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أحبط رجال حرس الحدود بالمَنَاطِق الجنوبية: (جازان – نجران – عسير) محاولات لتهريب (٤٦٣,٠٧٣) أربعمائة وثلاثة وستين كيلوجراماً وثلاثة وسبعين جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر الحربي بِأَنَّهُ وفي إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإِجْرَامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المَمْلَكَة البرية والبحرية فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة ١ /٧ / ١٤٣٩هـ وَحَتَّى ١٤ /٧ / ١٤٣٩هـ، إِحْبَاط عِدَّة محاولات لتهريب مَا مجموعه (٤٦٣,٠٧٣) أربعمائة وثلاثة وستون كيلوجراماً وثلاثة وسبعون جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأَضَافَ الحربي أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (٣٤) أربعة وثلاثون شخصاً، بينهم (٣٠) إثْيُوبياً، و(٣) يمنيين، وسعودي، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمَمْلَكَة.

وَأَشَارَ إِلَى أنه تم إحَالَة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إِلَى الجهات المختصة لإكمال الإِجْرَاءَات النِّظَامية.

وَأكَّدَ العقيد البحري الركن ساهر الحربي بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا فِي تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

 

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