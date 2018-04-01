بالفيديو.. طريقة بسيطة لتجنب «النصب» عند شراء سيارة من الخارج

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قال المهندس محمد الضويلع، أخصائي مواصفات هَيْئَة المواصفات والمقاييس، إن “أبرز الأخطاء التي يقع فيها من يحاول شراء سيارة من الخارج، أن تكون استمارة السيارة مزورة”.

وأَوْضَحَ “الضويلع”، أن “هناك طريقة بسيطة يمكن من خلالها معرفة هل السيارة مصرح لها بدخول المَمْلَكَة أم لا؛ حيث يمكن للشخص الدخول إِلَى موقع هَيْئَة المواصفات والمقاييس، ثم الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة، ثم خدمة فحص السيارات، ويضع رقم الهيكل وقراءة العداد، والنِّظَام يرد عليه هل مصرح للسيارة بالدخول أم لا، مُؤكِّداً أن “الإِجْرَاءَات لن تأخذ أكثر من يومين”.