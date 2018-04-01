بالفيديو.. «عنكبوت آلي» يمكنه مطاردة أي شيء

تواصل- وكالات:

طورت شركة تكنولوجية ألمانية، عنكبوتا آلياً يبدو كأنه متوحش، من النوع الذي يظهر في الكوابيس، ويطلق عليه “بيونك ويلبوت”.

وبحسب “ديلي ميل” فإن العنكبوت مجهز بثمانية أرجل تسمح له بالمشي مثل العنكبوت الحقيقي، يمكن تحويلها إلى عجل والتي تمكنه من أن يطارد أي شيء بسرعات مرعبة.

وقام علماء من شركة “فيستو” بصنع نموذج الروبوتات الشائكة بعد العنكبوت “فليك فلاك” الحقيقي، والمعروف بحركاته غير العادية، والذي تم العثور عليه في الصحراء المغربية، ويمكنه المشي مثل العناكب الأخرى، ولديه أيضاً قدرة فائقة على دفع نفسه في الهواء عن طريق التدحرج والتأرجح لأعلى، كوسيلة لردع الحيوانات المفترسة.

وتم تصميم الروبوت للتحرك تماماً مثل العنكبوت فليك فلاك، حيث ينحني ويتأرجح بذات الطريقة، وتقول الشركة المطورة إن الروبوت العنكبوت أسرع مرتين عند المشي من الحقيقي، كما أنه قادر على السير في الطرقات الوعرة، والتنقل في التضاريس الصخرية غير المستوية وتسلق المرتفعات.