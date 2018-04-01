بالفيديو.. «عنكبوت آلي» يمكنه مطاردة أي شيء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متحدث «الأحوال المدنية»: الكشف عن رقم السجل المدني في 4 حالات فقط

متحدث «الأحوال المدنية»: الكشف عن رقم السجل المدني في 4 حالات فقط

قصة عائلة سعودية خسرت 20 مليون ريال بهذه الطريقة (فيديو)

قصة عائلة سعودية خسرت 20 مليون ريال بهذه الطريقة (فيديو)

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة الخامسة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة الخامسة

بالفيديو.. «عنكبوت آلي» يمكنه مطاردة أي شيء

0

تواصل- وكالات:

طورت شركة تكنولوجية ألمانية، عنكبوتا آلياً يبدو كأنه متوحش، من النوع الذي يظهر في الكوابيس، ويطلق عليه “بيونك ويلبوت”.

وبحسب “ديلي ميل” فإن العنكبوت مجهز بثمانية أرجل تسمح له بالمشي مثل العنكبوت الحقيقي، يمكن تحويلها إلى عجل والتي تمكنه من أن يطارد أي شيء بسرعات مرعبة.

وقام علماء من شركة “فيستو” بصنع نموذج الروبوتات الشائكة بعد العنكبوت “فليك فلاك” الحقيقي، والمعروف بحركاته غير العادية، والذي تم العثور عليه في الصحراء المغربية، ويمكنه المشي مثل العناكب الأخرى، ولديه أيضاً قدرة فائقة على دفع نفسه في الهواء عن طريق التدحرج والتأرجح لأعلى، كوسيلة لردع الحيوانات المفترسة.

وتم تصميم الروبوت للتحرك تماماً مثل العنكبوت فليك فلاك، حيث ينحني ويتأرجح بذات الطريقة، وتقول الشركة المطورة إن الروبوت العنكبوت أسرع مرتين عند المشي من الحقيقي، كما أنه قادر على السير في الطرقات الوعرة، والتنقل في التضاريس الصخرية غير المستوية وتسلق المرتفعات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح كفارة قتل الحيوان

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح كفارة قتل الحيوان

أكاديمي يكشف عن الجهة القادرة على إسقاط النظام الإيراني (فيديو)

أكاديمي يكشف عن الجهة القادرة على إسقاط النظام الإيراني (فيديو)

تعرّف على الأطعمة المسببة لـ«الكوابيس»

تعرّف على الأطعمة المسببة لـ«الكوابيس»

انتفاضة «الأحواز» تتصاعد.. ونظام الملالي في مأزق جديد (فيديو)

انتفاضة «الأحواز» تتصاعد.. ونظام الملالي في مأزق جديد (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية
تدوينات حرة

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية

المزيد
القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!
مقالات

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!

المزيد
كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد
ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة
تقارير وحوارات

ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>