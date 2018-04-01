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آبل تكشف عن مفاجأة في هواتف «آيفون X» القادمة

آبل تكشف عن مفاجأة في هواتف «آيفون X» القادمة
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تواصل – وكالات:

تستعد شركة آبل لإطلاق ملحق جديد، كان المستخدمين يطالبون به منذ إطلاق هاتف آيفون X العام الماضي، وهو “زر حقيقي للقائمة الرئيسية” والذي سيوفر الكثير من المميزات بما في ذلك زر “هووم”، ومستشعر بصمة Touch ID وهو ما سيكون مناسباً للمستخدمين الذين لا يفضلون تقنية بصمة الوجه التي تتواجد في أحدث هواتف آبل.

ويأتي الملحق الجديد، بقياس 29×30×3.9 ملم، ويبلغ حجم هذا الملحق حجم أيبود من الجيل الرابع، وهو مصنوع من البلاستيك الأبيض الذي تستخدمه آبل في جميع كابلات الطاقة وملحقاتها، إلا أن الاستثناء الوحيد هو الزر نفسه والذي يأتي مغطى بالزجاج، وفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي.

ويمكن توصيل هذا الملحق بالهاتف من خلال منفذ Lightning port في هاتف آيفون X، لكن لا تقلق فهو يوفر أيضاً منفذ Lightning port للشحن خاص بها، إضافة إلي توفير مقبس سماعة الرأس 3.5mm أيضاً.

لذلك فيمكن للمستخدمين الذين لا يفضلون استخدام تقنية Face ID بهواتف آيفون X العودة ببساطة لبصمة الإصبع على هواتف آيفون من خلال هذا الملحق الجديد، إضافة إلي إمكانية استخدام سماعة الرأس اللاسلكية أيضاً في نفس الوقت الذي يجري فيه شحن الهاتف.

ومن المنتظر أن تصل هذه الإضافة الجديدة إلي أرفف المتاجر بحلول شهر مايو المقبل، بسعر يصل إلى 69.99 دولار.

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