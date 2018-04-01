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جنايات الكويت تحكم بإعدام اللبناني قاتل خادمته الفلبينية

جنايات الكويت تحكم بإعدام اللبناني قاتل خادمته الفلبينية
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تواصل – وكالات:

قضت محكمة الجنايات الكويتية، غيابيّاً بالإعدام شنقاً على اللبناني وزوجته السورية؛ المتهمين بقتل خادمتهما الفلبينية، ووضع جثتها في الثلاجة وذلك في دولة الكويت.

وكان المتهم وزوجته قد وضعا الخادمة الفلبينية التي تدعى جوانا دانيلا 29 عاماً، داخل إحدى المجمدات حية قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ثم غادرا البلاد.

وقد اعترف المتهم، بأن الخادمة كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة حين وضعها بنفسه في المجمد، عقب إقدام زوجته على تعذيبها في بيتهما بالكويت.

وكانت السلطات اللبنانية، ألقت القبض على المتهم اللبناني بينما مازالت زوجته هاربة.

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