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«غرفة الرياض» تطرح 600 وظيفة في قطاع «الأثاث»

«غرفة الرياض» تطرح 600 وظيفة في قطاع «الأثاث»
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تواصل – الرِّيَاض:

أَعْلَنَت غرفة الرِّيَاض عن طرح 600 وظيفة للجنسين بملتقى توظيف منافذ البيع بنشاط الأثاث، يوم الأَرْبِعَاء المقبل، فيما سيتم عرض الوظائف الشاغرة واحْتِيَاجات المنشآت من القوى البشرية الوطنية اسْتِعْدَاداً لتطبيق قرار توطين القطاع مطلع العام المقبل.

ومِن الْمُقَرَّرِ أن تستقبل الغرفة الرجال بالمقر الرئيس بحي المربع شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد، والسيدات بمركز المنتجات الوطنية بطريق الملك عبدالله.

وأَوْضَحَ نائب رئيس مجلس إِدَارَة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن كبرى شركات الأثاث ستعرض الوظائف موجهة للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم والثانوي.

وأَضَافَ أن تنظيم الملتقى يَأْتِي فِي إطار المُبَادَرَة التي تبنتها الغرفة لتمكين منشآت قطاعات الأَعْمَال من تطبيق قرار وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة بتوطين 12 نَشَاطاً مطلع العام المقبل، مُشِيراً إِلَى أن غرفة الرِّيَاض ستُنَظِّم ملتقيات توظيف بالتوالي لكل نشاط على حدة.

ودعا الشثري الباحثين عن العمل إِلَى حضور ملتقيات التوظيف المتتالية التي تُنَظِّمها غرفة الرِّيَاض والتي تعرض فيها فُرَصاً وظيفية متنوعة، مُشِيراً إِلَى أن الغرفة ستعرض على المنشآت المشاركة فِي الملتقى تدريب من يتم التعاقد معه من طالبي العمل تدريباً متخصصاً بالنشاط فيما سيَتِمُّ إِعْدَادُ حقائب تدريبية متخصصة لكل نشاط من الأَنْشِطَة التي تم توطين منافذ بيعها.

 

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