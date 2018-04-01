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ماذا يحدث للمخ عند التحدث في «الجوال» أثناء القيادة؟

ماذا يحدث للمخ عند التحدث في «الجوال» أثناء القيادة؟
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تواصل – فريق التحرير:

رغم الإحصائيات والأرقام المخيفة عن الحوادث في المملكة بسبب التحدث بالجوال أثناء القيادة، إلا أن كثيرين يتغافلون ذلك ويصرون على تكرار أخطاء غيرهم التي حصدت أرواحهم.

وبحسب متخصصين في “المخ والأعصاب”، فإن استخدام الجوال أثناء القيادة يعد كارثة كبرى؛ إذ إنه يقلل نشاط الدماغ بنسبة 37 بالمائة.

ويترتب على قلة نشاط الدماغ بنسبة 37 بالمائة، فقدان السائق لتركيزه على بعد 110 أمتار، حيث إن هذه المسافة كفيلة لأن يقع حادث مروري مميت خلالها.

وكانت إحصائيات الإدارة العامة للمرور، ذكرت أن 60 بالمائة من الحوادث في المملكة هي جراء استخدام الجوال، ليسجل العام الماضي 9 آلاف حالة وفاة بسبب ذلك.

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