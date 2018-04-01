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قصة عائلة سعودية خسرت 20 مليون ريال بهذه الطريقة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن سعيد الجويبر، أحد متضرري تجارة العملات، قصة عائلته المأساوية بعدما خسرت ثروتها المقدرة بـ20 مليون ريال في تداول العملات “الفوركس”.

وقال “الجويبر” في لقائه ببرنامج “تم” المذاع على القناة السعودية الأولى: “اتصل علي شخص يتحدث عن الشركة التي يعمل بها، وسألت عن الشركة ووجدت زملائي وأقاربي والعوام مشتركين لسنوات في الشركة، فبدأت بـ100 ألف ريال”.

وأضاف: “أخذت المبلغ الذي جمعته عائل (الجويبر) الوالد والإخوان، والمقدر بـ20 مليون ريال كرأسمال للتداول في الشركة، وبعدها اختفت الشركة نهائياً”.

وتابع “الجويبر”: “جاءني اتصال من السفارة السعودية في أذربيجان بعدما ذهبت للشرطة والنيابة؛ لأن التحويلات كانت على الشركة في جورجيا، ونصحوني بأن يتولى محامٍ القضية، لكن وضع العائلة لا يسمح بذلك”.

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