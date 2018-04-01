خبير طقس يتوقع استمرار التقلبات الجوية خلال اليومين المقبلين

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أَوْضَحَ حسن كراني خبير الطقس، أن موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المَمْلَكَة هي نَتِيجَة موجة حرارية تشهدها معظم مَنَاطِق المَمْلَكَة.

وأَضَافَ، فِي مداخلة مع قَنَاة الإخبارية، أن سماء المَمْلَكَة تحت تأثير ثلاثة تجمعات مناخية، تجمع المِنْطَقَة الوسطى، وآخر قادم من الشمالية الغربية، وآخر تجمع على المَنَاطِق الجنوبية الغربية يمتد شمالاً حتى أَجْوَاء مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة والمَدِينَة الْمُنَوَّرَة.

وَتَابَعَ أن الفرصة مهيأة لهطول أَمْطَار رَعْدِيَّة على معظم أجزاء المَمْلَكَة تتمركز على المِنْطَقَة الوسطى قد يسبقه شِبْه انعدام أو انعدام تام فِي الرؤية، ومن المتوقع اسْتِمْرَار هذه التقلبات الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة – بمَشِيئَة الله -.