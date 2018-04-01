السيطرة على تسرب من ناقلة وقود في ينبع (صور)

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تَمَكَّنَت فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ فِي ينبع، بمِنْطَقَة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، من السيطرة على ناقلة وقود كانت متوقفة فِي حي الصواري بعد تسرب الوقود “بنزين” من أعلى الناقلة نَتِيجَة عطل فِي الصهريج.

وفي التفاصيل أَوْضَحَ المتحدث الإعلامي بمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة العقيد خالد مبارك الجهني أن مَدَنِيّ ينبع تبلغ عند الساعة ١١:٥١ من صباح الْيَوْم الأحد عن تسرب وقود ناقلة متوقفة فِي حي الصواري بينبع الصناعية.

وأَضَافَ الجهني أنه تم تَوْجِيه فرقة التدخل فِي حوادث المواد الخطرة، وفرقتي إطفاء وإنقاذ للموقع وعند الوصول اتَّضَحَ أن الحادث عبارة عن تسرب وقود “بنزين” من أعلى الناقلة نَتِيجَة عطل فِي الصهريج تم التعامل مع الحادث بتأمين دائرة الخطر، وإبعاد مسببات الاشتعال فِي الموقع وإيقاف تسرب الوقود باستخدام مادة المعجون.

وَتَابَعَ أنه تم معالجة الوقود المتسرب أعلى وأسفل الصهريج بامتصاصه بمادة البودرة والرغوة والتنسيق مع شركة أَرَامْكُو السعوية حيال تفريغ الوقود بناقله أُخْرَى.