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«الخضيري» يحذر من العصائر المعلبة

«الخضيري» يحذر من العصائر المعلبة
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث فِي تخصص المسرطنات، “عندما تشتري عصيراً معلباً لك ولأولادك كالبرتقال مثلاً تأكد أنك لا تشتري العصائر التي يكتب عليها (شراب) البرتقال أو غيره، وتأكد أنه مكتوب عليها عصير برتقال طَبِيعِيّ؛ لأن الشراب هو نكهات صناعية وسكر عالٍ وألوان صناعية وقليل جِدّاً من العصير، أما المكتوب عليه عصير فهو غَالِباً طَبِيعِيّ مع قليل من السكر”.

وأَضَافَ “الخضيري”، أن أفضل العصائر هو مَا تعمله بالخلاط وبأليافه (وليس تصفية العصير المائي فقط) لأن الألياف تحوي فيتامينات ومعادن أهم وكذلك تعالج القولون وتمنع الإمساك

وَتَابَعَ، “معظم محلات العصائر الذي يزعمون أنها طبيعية وطازجة يضعون فِي كل كوب ٤ ملاعق سكر ويستخدمون فواكه مجمّدة (مشبوهة صحياً)؛ لئلا تتضرر: اعمل طعامك بنفسك”.

وأَرْدَفَ قَائِلاً: “اصنعوا عصائر طبيعية فِي المنزل من الفواكه مباشرة (بالخلاط أو جهاز العصر الصغير)، ولاحظوا على علب أغلب العصائر المعلبة أنها يضاف لها السكر”.

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