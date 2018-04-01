3 تمارين رياضية خطر على صحتك.. تعرّف عليها

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الرِّيَاضة تعد أهم مصدر للصحة السليمة، لكن ممارسة الرِّيَاضة بطريقة خطأ قد تسبب لك إِصَابَات قوية؛ لذلك يجب أن تتم كل الممارسات تحت إشراف المدربين المختصين من أجل تَوْجِيهك بالصورة الصحيحة.

وبِحَسَبِ الأطباء، فإن هناك 3 تمارين قد تُؤدِّي لإصابتك بآلام خَطِيرَة إذا نفذت بطريقة خطأ، تتمثل في:

– تمارين العجلة

تمارين طحن دهون البطن مع تقليد حركة العجلة قد تسبب التواءات أقراص الظهر والتشنجات العضلية، كما أنها قد تصيب العمود الفقري والرقبة بآلام شديدة، وعليك ممارستها بصورة بطيئة وحدة أقل.

– تمرين السحب الخلفي

تمرين السحب لعضلات الظهر الجانبية هو أحد أشهر التمارين وَهُوَ فعال أَيْضاً ومشابه لتمرين العقلة، إلا أنه يعتمد على سحب الوزن لأسفل، وَهُوَ أكثر تمرين قد يصيبك بمشكلات الأكتاف.

– تمارين الكرة الحديدية

تعد تمارين الكرة الحديدية من المسببات لمشكلات الظهر والأكتاف وإِصَابَات المفاصل، والأداء السليم يجب أن يعتمد على عضلات الرجل الخلفية حَتَّى لا تصاب بالتمزقات.