إصابة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال الصهيوني

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة الخامسة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة الخامسة

جدة.. القنصل المصري يكشف تطورات قضية «الحاجة سعدية» (فيديو)

جدة.. القنصل المصري يكشف تطورات قضية «الحاجة سعدية» (فيديو)

«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة

«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة

إصابة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال الصهيوني

إصابة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال الصهيوني
0

تواصل – وكالات:

أُصِيبَ فتى فلسطيني، من ذوي الاحْتِيَاجات الخَاصَّة بجروح خَطِيرَة بالرأس برصاص جيش الاحتلال الصهيوني فِي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أُصِيبَ خمسة آخرون فِي مَنَاطِق متفرقة بالمَنَاطِق الحدودية شرق القطاع، بِالإِضَافَةِ إِلَى إِصَابَة العشرات بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان: ‘‘إن جيش الاحتلال يواصل استخدام القوة المفرطة فِي التعامل مع المتواجدين على السياج الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع، باستخدام الرصاص المتفجر المحرم دَوْلِيّاً؛ مِمَّا أَدَّى إِلَى إِصَابَة 6 فلسطينيين وصفت حَالَة أحدهم بالخَطِيرَة وَهُوَ فتى أصم وأخرس كان بَعِيداً عن مِنْطَقَة الحدود شرق غزة وإصابته كانت مباشرة فِي الرأس‘‘ بِحَسَبِ ‘‘وكالة أنباء الشرق الأوسط‘‘.

وأَوْضَحُوا، أن الحالات الست تقسمت فِي 3 نقاط حدودية، وهي عبارة عن حالتين فِي كل من شرق غزة وجباليا وخان يونس، لافتين إِلَى استخدام قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة فِي مِنْطَقَة أبوصفية شمال القطاع.

وَأَكَّدُوا أن قنابل الغاز التي يستخدمها الجنود مجهولة النوع، ولم تتمكن الطواقم الطبية التابعة لوَزَارَة الصحة من تحديد نوعها، مشيرين إِلَى أنها شديدة السمية وتحدث تشنجات؛ وَهُوَ مَا أَدَّى إِلَى تصاعد المطالبات بفتح تحقيق دَوْلِيّ لفحص أنواع الرصاص والأسلحة المستخدمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الاحتلال الصهيوني يمنع رفع الأذان 52 مرة بالمسجد الإبراهيمي خلال شهر

الاحتلال الصهيوني يمنع رفع الأذان 52 مرة بالمسجد الإبراهيمي خلال شهر

الرئاسة الفلسطينية: الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن تُشجع الاحتلال على العدوان

الرئاسة الفلسطينية: الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن تُشجع الاحتلال على العدوان

فشل جديد لمجلس الأمن مع «فلسطين».. هذا ما حدث في جلسة «غزة»

فشل جديد لمجلس الأمن مع «فلسطين».. هذا ما حدث في جلسة «غزة»

اجتماع طارئ بـ«مجلس الأمن» لبحث تطورات الساحة الفلسطينية

اجتماع طارئ بـ«مجلس الأمن» لبحث تطورات الساحة الفلسطينية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية
تدوينات حرة

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية

المزيد
القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!
مقالات

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!

المزيد
كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد
ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة
تقارير وحوارات

ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>