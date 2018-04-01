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«جمارك الخفجي»: ضبط 22 كرز تبغ مهرب في مركبة نقل معلمات

«جمارك الخفجي»: ضبط 22 كرز تبغ مهرب في مركبة نقل معلمات
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تواصل – الخفجي:

تمكن جمارك منفذ الخفجي السعودي والنويصيب الكويتي، من ضبط 22 «كرز» تبغ داخل سيارات تقل معلمات إلى الكويت.

وكان قائد إحدى المركبات قد استغل نقله لعدد من المعلمات السعوديات إلى الكويت لتخبئة 22 كرزاً من علب الدخان، موزعة داخل أجزاء من المركبة، ليكتشف أمره بعد الاشتباه به.

وقالت مصادر بحسب ‘‘الوطن‘‘ إن هذه الضبطية ليست الأولى من نوعها، حيث تم العثور سابقاً على كميات من الدخان المهرب بأحد الباصات المخصصة لنقل المعلمات السعوديات إلى الكويت.

يذكر أن تهريب الدخان ينشط بشكل كبير بين المنفذين، واستطاع رجال جمارك في السعودية والكويت تسجيل مئات حالات التهريب، كان العنصر النسائي والأطفال طرفين فيها.

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