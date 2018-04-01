«تعليم مكة» تعلق الدراسة يومين في 14 مدرسة

تواصل – مكة المكرمة:

بسبب الاشتباه في حالات مصابة بمرض الجرب، بين عدد من الطلاب والطالبات، علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدراسة يومي الأحد والاثنين، في 14 مدرسة.

وكانت إدارة التعليم بمكة قد رصدت ما يتم تداوله عن ظهور حالات مشتبه في إصابتها بمرض الجرب الجلدي، في مدرستين ابتدائيتين للبنين والبنات، مشيرة إلى اتخاذها التدابير اللازمة بالتعاون مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية:

– عزل جميع الحالات المشتبه بها ومنحها إجازات مرضية، وذلك احترازياً لمنع الانتشار بين بقية الطلاب والطالبات.

– تعليق الدراسة لمدة يومين (اليوم الأحد ويوم غد الاثنين) في المدارس التي حدثت بها حالات الاشتباه، وذلك احترازياً حتى تظهر نتائج الحالات المشتبه بها ..

– قامت إدارة الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة والشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة بتخصيص فرق ميدانية لزيارة المدارس لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية، وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض

– توجيه قائدي وقائدات المدارس بتكثيف التوعوية الصحية بأهمية النظافة، والتأكيد على دور المرشد الصحي والمرشدة الصحية في تنفيذ مهامهما المناطة بهما في التعامل مع أي حالة طارئة.

– التنسيق مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة لتوفير عيادات صحية مؤقتة في المدارس التي حدثت بها حالات الاشتباه كإجراء احترازي لتنفيذ عمليات المسح الصحي والتوعوية والتثقيف.