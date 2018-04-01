«تعليم مكة» تعلق الدراسة يومين في 14 مدرسة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة الخامسة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة الخامسة

جدة.. القنصل المصري يكشف تطورات قضية «الحاجة سعدية» (فيديو)

جدة.. القنصل المصري يكشف تطورات قضية «الحاجة سعدية» (فيديو)

«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة

«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة

«تعليم مكة» تعلق الدراسة يومين في 14 مدرسة

«تعليم مكة» تعلق الدراسة يومين في 14 مدرسة
0

تواصل – مكة المكرمة:

بسبب الاشتباه في حالات مصابة بمرض الجرب، بين عدد من الطلاب والطالبات، علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدراسة يومي الأحد والاثنين، في 14 مدرسة.

وكانت إدارة التعليم بمكة قد رصدت ما يتم تداوله عن ظهور حالات مشتبه في إصابتها بمرض الجرب الجلدي، في مدرستين ابتدائيتين للبنين والبنات، مشيرة إلى اتخاذها التدابير اللازمة بالتعاون مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية:

– عزل جميع الحالات المشتبه بها ومنحها إجازات مرضية، وذلك احترازياً لمنع الانتشار بين بقية الطلاب والطالبات.

– تعليق الدراسة لمدة يومين (اليوم الأحد ويوم غد الاثنين) في المدارس التي حدثت بها حالات الاشتباه، وذلك احترازياً حتى تظهر نتائج الحالات المشتبه بها ..

– قامت إدارة الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة والشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة بتخصيص فرق ميدانية لزيارة المدارس لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية، وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض

– توجيه قائدي وقائدات المدارس بتكثيف التوعوية الصحية بأهمية النظافة، والتأكيد على دور المرشد الصحي والمرشدة الصحية في تنفيذ مهامهما المناطة بهما في التعامل مع أي حالة طارئة.

– التنسيق مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة لتوفير عيادات صحية مؤقتة في المدارس التي حدثت بها حالات الاشتباه كإجراء احترازي لتنفيذ عمليات المسح الصحي والتوعوية والتثقيف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة

تعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة

تعليق الدراسة في مدارس محافظة العقيق

تعليق الدراسة في مدارس محافظة العقيق

«الأرصاد»: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة

«الأرصاد»: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة

تعليق الدراسة بجميع مراحلها ليوم غدٍ في «بيشة وتثليث وبلقرن»

تعليق الدراسة بجميع مراحلها ليوم غدٍ في «بيشة وتثليث وبلقرن»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!
مقالات

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!

المزيد
كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد
ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة
تقارير وحوارات

ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة

المزيد
«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>