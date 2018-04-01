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مكة.. ضبط 30 مخالفة لضريبة القيمة المضافة في معارض السيارات

مكة.. ضبط 30 مخالفة لضريبة القيمة المضافة في معارض السيارات
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تواصل – واس:

أَعْلَنَت الهَيْئَة العَامَّة للزكاة والدخل، الْيَوْم الأحد، أن الحَمْلَات الميدانية الخَاصَّة بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المُضَافَة، تَمَكَّنَت من ضبط 30 مخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المُضَافَة فِي يوم واحد، فِي عدد من معارض السيارات بمِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة.

وأَوْضَحَت الهَيْئَة أن الفِرَق الْمَيْدَانية التابعة لها والبالغ عددها (18) فرقة رَصَدَت خلال يوم واحد 20 مخالفة فِي جدة و4 مخالفات فِي مَكَّة و6 مخالفات فِي الطائف، وذلك فِي جولات تفتيشية شَمِلَت (91) موقعاً لمعارض السيارات، مبينة أن المخالفات تركزت فِي عدم التزام المنشأة باستخدام الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم تسجيل المنشأة فِي نظام ضريبة القيمة المُضَافَة لدى الهَيْئَة على الرغم من خضوعها للضريبة، إِضَافَةً إِلَى إِعَاقَة موظفي الهَيْئَة من أداء مهامهم.

وَأَكَّدَت الهَيْئَة العَامَّة للزكاة والدخل أنها مستمرة فِي تنفيذ حَمْلَات ميدانية بمختلف مَنَاطِق المَمْلَكَة؛ بِهَدَفِ التأكد من التزام المنشآت التِجَارِيّة بضريبة القيمة المُضَافَة ولائحته التنفيذية، حاثة المستهلكين إِلَى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المُضَافَة الذي يمكن تحميله على الجوال من خلال متجر “أبل”، و”جوجل”، وَذَلِكَ لِلتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة فِي الضريبة.

وَتَابَعَت أنه يمكن من خلال التطبيق تقديم البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو من خلال الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ الخاص بضريبة القيمة المُضَافَة (www.vat.gov.sa)، وكذلك التواصل مع مركز الاتصال الموحد للهَيْئَة على الرقم (19993).

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