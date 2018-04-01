بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (١٠٨٢) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال) والمعلنة في ٦-٧-١٤٣٩هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك بدءًا من يوم الاثنين ١٦-٧-١٤٣٩هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل الموافق ١٩-٧-١٤٣٩هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تُعلَن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (١٤٣٩/١٤٤٠).

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلون والحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن مَن لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين للمطابقة النهائية – رجال