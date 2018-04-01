«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال طلبات الخريجات لـ«الوظائف الإدارية»

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الخدمة المدنية صباح اليوم الأحد في استقبال طلبات الخريجات النساء للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) والمعلنة على بوابة الوزارة الإلكتروني في السادس من الشهر الجاري وذلك عبر نظام جدارة، حيث سيستمر التقديم عليها حتى مساء يوم الخميس القادم الموافق 19 / 07 / 1439هـ.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت من خلال إعلانها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، والبالغ عددها (1389) وظيفة إدارية.

وأوضحت أن على الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة تقديم طلباتهم عبر نظام جدارة، حيث يعد هذا الإعلان أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

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