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نشطاء يكشفون حقيقة الصورة الأخيرة التي التُقطت لصالح والحوثيين

نشطاء يكشفون حقيقة الصورة الأخيرة التي التُقطت لصالح والحوثيين
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تواصل – فريق التحرير:

أزال نشطاء ومغردون اللبسَ والغموض عن الصورة غير “الدقيقة” التي كان قد تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، برفقة أمينه العام عارف الزوكا، وخلفهما مسلحون؛ زعم البعض أنهم جنود حوثيون أثناء إلقائهم القبض عليه قبل وفاته بلحظات.

وأكد نشطاء ومغردون أن الصورة المزعومة، ليست سوى صورة تم التقاطها للرئيس اليمني الراحل وأمينه العام والحراسة الخاصة بهما، قبل نحو أسبوعين من بداية الحرب ضد جماعة الحوثي مطلع ديسمبر الماضي.

وتأكيداً لصحة كلامهم أعاد النشطاء تداول الصورة ذاتها لكن بجودة أعلى وأدق؛ ليتبين بشكل قاطع عدم صحة ما تم نسجه من ادعاءات بشأن الصورةٍ نفسها ذات الجودة الضعيفة.

وكان الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح لقي مصرعه في الرابع من ديسمبر الفائت بعد اشتباكات دامية مع مسلحين حوثيين أمام منزله بالثنية في منطقة حدة وسط العاصمة صنعاء.

 

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