استشاري ينبِّه مرضى السكري لخطأين متكررين أثناء أخذ العلاج

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نبَّه الدكتور عبدالله الرشيد، استشاري السكري وأستاذ مساعد كلية الطب جامعة الملك سعود، مرضى السكري من خطأين متكررين يتم ارتكابهما دائماً أثناء أخذ العلاج.

وقال “الرشيد” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أكثر خطأين يقع فيها مستخدمو الأنسولين بوجهة نظري، الحقن في نفس المكان بشكل متكرر، وهذا يسبب تليف الجلد”.

وأضاف: الخطأ الثاني هو “إبعاد الحقنة عن الجلد بعد الحقن مباشرة، فلا يعطي الأنسولين الوقت اللازم ليصل كاملاً للجسم يحتاج الأنسولين فترة ١٠ ثوانٍ تقريباً بعد إتمام الحقنة ليصل كاملاً”.