وزير الداخلية يُدشِّن منصة «أبشر أعمال».. تعرَّف على خدماتها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة

«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

وزير الداخلية يُدشِّن منصة «أبشر أعمال».. تعرَّف على خدماتها

وزير الداخلية يُدشِّن منصة «أبشر أعمال».. تعرَّف على خدماتها
0

تواصل- واس:

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، منصة “أبشر أعمال”.

وتعد منصة “أبشر أعمال” إحدى مبادرات وزارة الداخلية التقنية الرامية إلى تحويل خدمات الوزارة لقطاع الأعمال إلى بيئة رقمية تفاعلية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 خاصة ما يتعلق بالجانب التقني.

وتهدف منصة أبشر أعمال لتقديم خدمات مميزة للشركات والمؤسسات من خلال حوكمة الإجراءات وتحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل مع قطاعات الوزارة حفاظاً على وقت وجهد المواطن والمقيم وقطاع الأعمال.

وتتيح المنصة للشركات والمؤسسات المسجلة في الخدمة الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلال تنفيذ خدمات للعاملين المسجلين ضمن منشأة المشترك كإصدار وتجديد الإقامة، ونقل الخدمات وتعديل المهنة.

كما تتيح إصدار وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي، وإصدار تفويضات استخدام أبشر أعمال، وإنهاء إجراءات توصيل الوثائق المنفذة من خلال المنصة حسب متطلبات واشتراطات مقدم الخدمة.

حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعميم برفع أسماء العاملين في المرور لصرف مكافأة 25% من الراتب

تعميم برفع أسماء العاملين في المرور لصرف مكافأة 25% من الراتب

«الداخلية» تعلن نتائج المقبولين مبدئياً بالقوات الخاصة للأمن والحماية

«الداخلية» تعلن نتائج المقبولين مبدئياً بالقوات الخاصة للأمن والحماية

القتل تعزيرًا لمُهرِّب مخدرات في منطقة عسير

القتل تعزيرًا لمُهرِّب مخدرات في منطقة عسير

القتل تعزيراً لمهرب مخدرات «أردني» في تبوك

القتل تعزيراً لمهرب مخدرات «أردني» في تبوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد
ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة
تقارير وحوارات

ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة

المزيد
«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

المزيد
«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»
تقارير وحوارات

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>