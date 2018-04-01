القبض على مواطن تحصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وعمل نقيباً بالجيش

تواصل – وكالات:

كشفت إدارة البحث والمتابعة، التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، عن تفاصيل عملية القبض على نقيب في الجيش الكويتي، “سعودي” الجنسية، وقام بالتحصّل على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير والتدليس.

ونقلت صحيفة “الرأي الكويتية” عن مصادر أمنية تفاصيل الواقعة من بدايتها، حيث أكدت المصادر أن والد السعودي المزوّر كان قد اتفق مع مواطن كويتي في العام 1990 (فترة الغزو العراقي) على أن يقوم الأخير بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة لدى مستشفى في منطقة عنيزة بالسعودية، أن لديه ولادة توأمية منزلية بهدف استخراج شهادتي ميلاد مؤقتتين.

وتابعت “وبعد تحرير الكويت سنة 1991 تقدم المواطن إلى إدارة المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة وأدلى بمعلومات غير صحيحة أمام اللجنة المختصة وقدم شهادتي الميلاد السعوديتين المؤقتتين (المضروبتين) واستبدلهما بأخريين كويتيتين”.

وفي ضوء ذلك تقدم إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر واستغل حسن نية الموظف المختص وقدم المستندات المضروبة بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة، ترتب عليها إضافة التوأم في ملف جنسيته.

وأشارت المصادر أنه إثر ذلك تم الاتفاق بين الطرفين على استخراج جنسية لأحد التوأمين وجواز سفر كونه كويتياً، غير أنه ترعرع في حضن والده السعودي، واستفاد من مزايا الجنسية الكويتية إلى أن دخل السلك العسكري وترقى حتى أصبح نقيبا في القوة البرية.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، فتمت مداهمة جاخور الكويتي المزور الكائن في منطقة كبد، وبضبطه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر وأفاد بصحتها.

ولفتت المصادر أنه بإجراء المزيد من التحريات تبين وجود أشقاء سعوديين للمتهم المزوّر يعيشون في الكويت وأحدهم يعمل في وزارة الداخلية، وتم استدعاؤهم وبسؤالهم عن الواقعة أكدوا صحة تحريات مباحث الجنسية، وعليه داهمت قوة من مباحث الجنسية منزله، وبضبطه أقر واعترف بالواقعة وصحة التحريات، وأحيل مع الكويتي الذي أضافه إلى ملف جنسيته إلى سرايا النيابة بتهمة التزوير في محررات رسمية، حملت جناية برقم جنايات الجنسية ووثائق السفر لسنة 2018.