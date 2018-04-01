«النقد» تلغي نشاط وساطة التأمين لشركة «العربية المحدودة»

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، إلغاء نشاط الوساطة في التأمين لشركة “ار اف أي بي” العربية السعودية المحدودة لوساطة التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت أنه يسمح للشركة بالاستمرار في مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 15 / 07 / 1439هـ الموافق 01 / 04 / 2018م.

وبينت أن القرار يأتي بعد ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.​