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أمانة الطائف تعلن تحفظها على «الجمل الأجرب»

أمانة الطائف تعلن تحفظها على «الجمل الأجرب»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمسالخ بأمانة الطائف، أنها قامت بالتحفظ على الجمل المصاب بداء الجرب، بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي فيديو خاصًّا بحالة الجمل، وما ذُكر من أنه تم إرساله إلى المسلخ النموذجي لذبحه.

وأوضحت أمانة الطائف أن أمينها المهندس محمد بن هميل آل هميل، أكد أن هناك كادرًا متخصصًا من الأطباء البيطريين يتولى الكشف والفحص البيطري لكافة أنواع المواشي الواردة إلى المسلخ النموذجي، وتتخذ الأمانة التدابير اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للمواشي.

ولفتت إلى أنه يتولى فحص المواشي من أغنام وأبقار وجمال، الطبيب البيطري المختص قبل الذبح وأثناءه وبعده. وإذا اتضح أنها مريضة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تُعدَم كليًّا أو جزئيًّا حسب الحالة بالطرق الصحية السليمة، وفي الموقع المخصص لذلك، موضحةً أنها لا تستقبل المواشي المريضة أو الهزيلة، وأن هناك إشرافًا على صالات الذبح بالمسالخ التابعة للأمانة.

وأشارت وكالة الخدمات إلى أن عدد الإعدامات الكلية للمواشي المريضة التي وردت إلى المسلخ النموذجي خلال الشهر المنصرم؛ بلغ 96 رأسًا من الماشية المريضة، كما قامت الأمانة بإعدامات جزئية لأكثر من 3 آلاف و600 ذبيحة شملت أجزاء مختلفة منها خلال الفترة نفسها؛ حفاظًا على صحة المستهلك؛ حيث يتم ذلك من خلال مسالخ الأمانة الكشف البيطري والذبح لآلاف المواشي شهريًّا.

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