القوات الجوية تعلن عن توفر وظائف

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أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة في اللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية عن توفر وظائف شاغرة اعتباراً من تاريخ 1439/7/12هـ إلى 1439/7/17هـ

وأشارت أن الشواغر تتمثل في: (فني صيانة محركات نفاثة) قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، و(فني تفسير صور جوية) قاعدة الملك فهد بالقطاع الغربي، و(فني هياكل) قاعد الملك فهد بالقطاع الغربي، و( فني صيانة طائرات عامة) قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، و(مترجم لغة فارسية) قيادة القوات الجوية، و(فني تحركات) قيادة القوات الجوية، و(فني إدارة تموين) قيادة القوات الجوية، و( مبرمج حاسب آلي ) قيادة القوات الجوية، و( مدرس لغة إنجليزية ) قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الغربي، و( مهندس معماري ) قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، و( مترجم لغة إنجليزية ) قيادة القوات الجوية .

ونوهت إلى أنه سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية وللاستفسار عن طريق الهاتف (0114769777) تحويلة (41228-41528-41506) .