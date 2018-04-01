فيديو من الطائرة.. لحظة اجتياح العاصفة الترابية مدينة الرياض

تواصل – الرياض:

أظهر مقطع مصور، وثقه أحد المسافرين أثناء هبوط الطائرة في مطار الملك خالد بالرياض، لحظة اجتياح العاصفة الترابية لمدينة الرياض أول أمس الجمعة، وذلك في مشهد مهيب تم تصويره من السماء.

وأوضح المقطع لحظة دخول كتلة الغبار في الأفق قبيل دخول الطائرة في العاصفة، مشيرًا إلى كيفية دخولها المنطقة واجتياحها المباني السكنية في منظر رهيب، واصفًا إياها بسابقة نادرة تشهدها السعودية، بحسب “العربية. نت”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع وصورًا تبيِّن العاصفة الغبارية التي دخلت أجواء السعودية منذ يومين، وبداية دخولها وتأثيرها على الرؤية، والتي بدأت في المنطقة الشمالية، ثم الشرقية، والقصيم، وحائل لتصل إلى الرياض وقد خفّت حِدّتها.

ويطلق على هذا العام “سنة غبارية” لقلة هطول الأمطار، التي عادة تكون فيه هذه العواصف الغبارية داخلية تثيرها الرياح من داخل المملكة، بعد أن خلت أجزاؤها من الأمطار وبالتالي ازدياد أيام الغبار الذي تثيره الرياح المحلية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، وحائل، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والشرقية).