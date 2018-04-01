طوارئ «الملك سعود» تستقبل 266 طفلاً خلال موجة الغبار

تواصل – الرياض:

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال، 266 طفلاً بسبب الأحوال الجوية وموجة الغبار التي شهدتها الرياض.

وأوضح رئيس قسم طوارئ الأطفال د.فيصل الروقي، في بيان، أن الحالات شملت مرضى الربو، والتهاب الشعب التنفسية، لافتاً إلى أن غالبية الحالات خرجت بعد تلقيها العلاج والعناية اللازمة.

وأكد الروقي أن طوارئ الأطفال على أتم الجاهزية في تقديم الخدمة العلاجية بشكل فوري وسريع من خلال وجود كوادر طبية مدربة ومؤهلة للتعامل مع كافة الحالات إثر الحالة الجوية التي تشهدها معظم المناطق.

ودعت المدينة الجميع وخصوصًا مرضى الربو، بعدم التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، موصية بعدم الخروج إلا للضرورة، مع أهمية ارتداء الكمامات أثناء الموجة حتى مرور فترة الأحوال الجوية المتقلبة.