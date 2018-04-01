طوارئ «الملك سعود» تستقبل 266 طفلاً خلال موجة الغبار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة

«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

طوارئ «الملك سعود» تستقبل 266 طفلاً خلال موجة الغبار

طوارئ «الملك سعود» تستقبل 266 طفلاً خلال موجة الغبار
0

تواصل – الرياض:

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال، 266 طفلاً بسبب الأحوال الجوية وموجة الغبار التي شهدتها الرياض.

وأوضح رئيس قسم طوارئ الأطفال د.فيصل الروقي، في بيان، أن الحالات شملت مرضى الربو، والتهاب الشعب التنفسية، لافتاً إلى أن غالبية الحالات خرجت بعد تلقيها العلاج والعناية اللازمة.

وأكد الروقي أن طوارئ الأطفال على أتم الجاهزية في تقديم الخدمة العلاجية بشكل فوري وسريع من خلال وجود كوادر طبية مدربة ومؤهلة للتعامل مع كافة الحالات إثر الحالة الجوية التي تشهدها معظم المناطق.

ودعت المدينة الجميع وخصوصًا مرضى الربو، بعدم التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، موصية بعدم الخروج إلا للضرورة، مع أهمية ارتداء الكمامات أثناء الموجة حتى مرور فترة الأحوال الجوية المتقلبة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طبيب يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام «بخاخ الربو» (فيديو)

طبيب يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام «بخاخ الربو» (فيديو)

مكة.. الدفاع المدني ينقل مريضة وزنها 300 كجم من الدور الخامس

مكة.. الدفاع المدني ينقل مريضة وزنها 300 كجم من الدور الخامس

تبوك.. إنقاذ شاب قلبه توقف مرتين بمستشفى أملج

تبوك.. إنقاذ شاب قلبه توقف مرتين بمستشفى أملج

طفل يدخل المستشفى بأعراض أنفلونزا.. فتبتر ساقه لسبب خطير!

طفل يدخل المستشفى بأعراض أنفلونزا.. فتبتر ساقه لسبب خطير!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد
ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة
تقارير وحوارات

ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة

المزيد
«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

المزيد
«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»
تقارير وحوارات

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>