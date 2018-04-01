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«التجارة» للمواطنين: احذروا الإعلانات الوهمية والدعوات المشبوهة

«التجارة» للمواطنين: احذروا الإعلانات الوهمية والدعوات المشبوهة
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تواصل- الرياض:

حذر عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، من الإعلانات الوهمية والدعوات المشبوهة التي تدعو للاستثمار وتغري بالمكاسب السريعة.

وطالب المواطنين الاطلاع على قوائم الجهات المرخص لها نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، وموقع هيئة السوق المالية.

جاء ذلك رداً على تساؤلات عدد من المواطنين حول شركات وإعلانات تعرض الاستثمار نظير مكاسب مالية كبيرة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، “إعلاناتهم وهم، ودعواتهم مشبوهة، لا تستجيبون لكل جهة تغريكم بالمكاسب السريعة والاستثمارات الوهمية.. للإطلاع على قوائم الجهات المرخص لها نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد (http://sama.gov.sa ) وموقع هيئة السوق المالية (http://cma.org.sa )”.

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