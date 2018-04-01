جائزة إعلام الوقف.. تبدأ مرحلة التحكيم

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أقامت “جائزة إعلام الوقف” اجتماعاً لأعضاء لجنة تحكيمها يوم الأحد الماضي، وذلك لتقييم المشاركات المتأهلة للمرحلة الثانية عبر مسارات المسابقة الثلاثة (صناعة الأفلام، الرسم، التصوير) والمتوزعة بين المحكمين المتخصصين وهم: علي العزازي (صانع البرامج التلفزيونية النوعية) في مسار صناعة الأفلام، وعلي البياهي (الرسام والمدرب في المجال)، وأحمد راجحي (المصور والمدرب المتخصص).

جدير بالذكر أن الجائزة متخصصة في مساراتها على تعزيز ثقافة الأوقاف في المجتمع، والتي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية في أواخر العام الماضي، حيث تحظى برعاية كريمة من مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي الخيرية، ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته، وبتنظيم من مؤسسة رياض الإعلام.