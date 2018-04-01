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«بداية» تكشف عن إجراءاتها بعد مشهد إعلان «وفاة والد متسابق على الهواء»

«بداية» تكشف عن إجراءاتها بعد مشهد إعلان «وفاة والد متسابق على الهواء»
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تواصل- فريق التحرير:

أثارت قناة “بداية” ضجة واسعة في المملكة، مساء أمس السبت، بعد مشهد إعلان وفاة والد أحد المتسابقين على الهواء مباشرة؛ الأمر الذي دفعها لإصدار بيان لاحق أكدت فيه أن إدارة القناة لم تكن على اطلاع مباشر على الحالة، مضيفة أنها ستفتح تحقيقاً في الأمر.

وكان مقطع فيديو يظهر المذيع محسن بن تركي متحدثاً مع المتسابق إبراھیم عواد في برنامج “حياتك”، يخبره فيه بوفاة والده، قد أشعل مواقع التوصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة للقناة.

من جهتها، أعلنت قناة “بداية”، في بيان رسمي، إيقافَ عدد من موظفيها بعد الحادثة، مشيرة إلى أن ما حدث كان اجتهاداً شخصياً من مشرف الفترة وأحد المعدين، ولم يكن للإدارة القناة أي اطلاع مباشر على الحالة، أو الرجوع لها في طلب الإذن.

وأضافت أنها سوف تقوم بإيقاف مُعدّ الفقرة، وإيقاف مشرف الفترة، والتحقيق في الأمر؛ ليتم فصل المتسبب، وسوف تكف أيديهما عن العمل تمامًا في القناة بعد وضوح ملابسات الحالة.

وكان روّاد موقع تويتر، قد دشّنوا فور انتشار مقطع الفيديو وسم “#بدايه_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين”، احتل مرتبة متقدمة بين الوسوم الأكثر تداولاً، عبّروا فيه عن غضبهم مما جرى.

يذكر أن مذيع البرنامج أبدى أسفه عن الموقف الذي حصل في وقت لاحق، مشيراً إلى أن ما حدث يتحمل مسؤوليته مُعد البرنامج، قائلاً إنه تلقى توجيهاً منه لإعلان الخبر أثناء تقديمه للفقرة، ولم يتسنّ له التفكير بالأمر.

 

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