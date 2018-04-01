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الكويت.. الإعدام غيابياً على قاتل الخادمة الفلبينية وزوجته

الكويت.. الإعدام غيابياً على قاتل الخادمة الفلبينية وزوجته
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تواصل – وكالات:

قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، غيابياً بالإعدام شنقاً لوافد لبناني وزوجته السورية في قضية قتل خادمة فلبينية في ما عُرف بقضية “جثة الفريزر”.

وجاء الحكم، بعد أن اعترف اللبناني ن. ع. ع (مواليد 1978) بقتل الخادمة الفلبينية في الكويت قبل أكثر من عام، بعدما تمكنت السلطات اللبنانية من توقيفه الشهر الماضي، وقامت النيابة العامة التمييزية بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في الكويت قبل نحو شهرين العثور على جثة الخادمة الفلبينية في ثلاجة بالشقة التي كان الزوجان الوافدان يقطنان بها منذ مدة طويلة، وأفادت بأن المعنيين غادرا البلاد، وأبلغت الكويت عنهما على الفور أجهزة الأمن اللبنانية التي ضبطت الزوج، لكنها رفضت تسليمه، وقررت محاكمته في لبنان، فيما لا تزال زوجته في سوريا.

وقد تسببت الجريمة في أزمة بين الكويت والسلطات الفلبينية إثر مطالبة مانيلا عمالتها في الكويت بمغادرة البلاد، وأوقفت طلبات العمل إلى الكويت.

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