الاحتلال الصهيوني يمنع رفع الأذان 52 مرة بالمسجد الإبراهيمي خلال شهر

تواصل- واس:

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الشيخ يوسف ادعيس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف لأكثر من 52 وقتًا للصلاة خلال شهر الماضي؛ بحجة إزعاج المستوطنين.

وأوضح ادعيس في تصريح صحفي، صدر عن الوزارة اليوم، أن هذه السياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين، ومنعهم من أداء صلواتهم بالمسجد الشريف، إلى جانب الإجراءات العسكرية المشددة على المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إليه، ومواصلتها تدنيس باحاته، وأركانه.

واعتبر ذلك تعديًا على الديانات السماوية، وحرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية ، مضيفا أن كل الأشهر تتمثل بهذه السياسة، وتتنوع أساليب الاحتلال في النيل من المسجد الإبراهيمي، والمرابطين فيه، وتحاول جاهدة بحجج واهية لا تنطلي على أحد أحكام السيطرة عليه.

وبين أن قوات الاحتلال تخضع المصلين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية، والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي، والبلدة القديمة من مدينة الخليل، وتواصل مضايقتها لهم.