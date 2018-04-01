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أمير المدينة يطالب بتأهيل الكوادر المهنية لسوق العمل

أمير المدينة يطالب بتأهيل الكوادر المهنية لسوق العمل
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تواصل – ماجد الرفاعي:

طالب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بتخريج الكوادر المهنية المؤهلة لدخول سوق العمل.

وحث رجال الأعمال في المنطقة بالمساهمة في توظيف الكوادر الوطنية المدربة تقنيًا ومهنيًا، واجتذابهم في منشآتهم للمشاركة في التنمية الاقتصادية والتطور التقني الذي تشهده بلادنا.

جاء ذلك خلال رعاية سموه لحفل تخريج ١٢٠٠ طالب من قطاع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني راشد الزهراني، ومدير التدريب التقني بالمنطقة عيد الردادي.

وشاهد أمير منطقة المدينة المنورة, والحضور خلال الحفل عرضًا مرئيًا وثائقيًا استعرض خطط وجهود قطاع الكليات والمعاهد منذ بداية التعليم المهني والتقني بالمملكة.

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