جدة.. القنصل المصري يكشف تطورات قضية «الحاجة سعدية» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

قال حازم رمضان، قنصل مصر في مدينة جدة، إن النيابة العامة المصرية انتهت من التحقيق مع زوج الحاجة سعدية عبدالسلام، المحتجزة لدى المملكة.

وأضاف، في مداخلة مع برنامج «العاشرة مساء»، مساء أمس، أن النيابة سترسل نتيجة التحقيقات إلى الملحق الدبلوماسي في السفارة المصرية، تمهيدًا لإرسالها إلى السلطات السعودية.

وأوضح القنصل المصري أن النيابة السعودية لم تفصح حتى اللحظة عن نتيجة تحقيقاتها في واقعة اتهام المرأة المصرية، 75 عامًا، «بحيازة مواد مخدرة»، مشددًا على أنها تُعامل بطريقة «ممتازة».

وألقت السلطات السعودية القبض على الحاجة سعدية، لدى وصولها مطار ينبع، مطلع الأسبوع الماضي، واتهمت أسرتها شخصًا تبرع لها برحلة عمرة، بتحميلها دون علمها بـ«مواد مخدرة»، بغرض الاتجار.

وقرر قاضي المعارضات في محكمة طلخا بمحافظة الدقهلية المصرية تجديد حبس اثنين من المتهمين بـ«النصب والاحتيال على الحاجة سعدية» من قرية درين التابعة لمركز نبروه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع سرعة القبض على المتهم الثالث والرئيسي في الواقعة.