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277 حالة طلاق يوميًا

277 حالة طلاق يوميًا
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تواصل – الرياض:

أوضحت وزارة العدل أن عدد صكوك الطلاق التي صدرت في شهر جمادى الأول الماضي بلغت 4.858 صكاً، صدر نصفها تقريباً من منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 150 و277 صكاً كل يوم، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثني عشر شهراً سابقا بين 2.663 كحد أدنى و6.173 كحد أعلى.

وكشفت وزارة العدل في تقريرها الشهري الأخير عن بلوغ عدد عقود النكاح لشهر جمادى الأولى لعام 1439هـ 11.882 عقدا بنقص قدره 23 % عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 88 % من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وقد صدر أكثر من 45% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 385 عقد 1.144 يومياً.

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