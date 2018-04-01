«أرامكو» تُقيِّم فرص الاستثمار بالهند في مجال البتروكيماويات

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر مطلعة في شركة أرامكو السعودية أن العمل جارٍ لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في الهند، لتعزيز العلاقات بين البلدين، والإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الخام، والوقود، والبتروكيماويات في الهند.

وأضافت المصادر: “ندرس عديداً من الفرص في عدد من المجالات التي منها التكرير، ونُجري مفاوضات مع الجانب الهندي بخصوص مشاريع محتملة في تلك المجالات ونأمل تطوير تلك العلاقات والتعاون بشكل أكبر”.

وأشارت المصادر وفقاً لـ”الاقتصادية” إلى أن “أرامكو” السعودية تعد مورداً رائداً وعالي الموثوقية للنفط الخام للهند التي تنظر إليها الشركة كسوق استراتيجي مهم.

وكان المهندس أمين الناصر رئيس “أرامكو” السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين قد أكد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عزم الشركة على توسيع محفظة أعمالها في الهند، معتبرا أنها أولوية استثمار لـ”أرامكو”.

وقال الناصر إن الشركات السعودية والهندية في قطاع الطاقة يمكن أن تفتح معا فرص نمو جديدة وهائلة، وتعزز التجارة والعلاقات الثنائية بين البلدين كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية طويلة الأجل.

وتوقع أن تصبح الهند بحلول 2040 أكبر سوق نفطية مع زيادة الطلب لمثليه، لافتا إلى وجود كثير من الفرص أمام الشركات الهندية في السعودية.

وذكر أن “رؤية المملكة 2030″، ورؤية الهند الجديدة، يمكن أن تساعدا الشركات في كلا البلدين وعبر مختلف القطاعات للاستفادة من فرص النمو الجديدة والكبيرة التي ستوفرها هذه البرامج.