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كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

لم تكن تتخيل يوما أن رسالة من تطبيق المراسلات الشهير “واتس آب” ستغير مجرى حياتها وتنفذها من موت محقق.

المواطنة نورة العمار، تلقت رسالة على هاتفها تقترح عليها الذهاب لسوق بانوراما حيث العيادات المتنقلة والكشف والعيادات المجانية لإجراء فحص طبي بشأن “سرطان الثدي”.

ومن منطلق حرصها على صحتها استجابت “نوار”ة للرسالة وقررت إجراء الفحوصات الطبية، وكانت المفاجأة أن الأشعة أثبتت إصابتها بمرض سرطان الثدي وهو في مراحل متأخرة “المرحلة الرابعة”.

تقول “نورة”: بعد اكتشاف المرض وهو في مرحلة متأخرة تعاملت مدينة الملك فهد الطبية بطريقة أكثر من ممتازة، حيث بدأت تلقي العلاج بعد أسبوعين من الزراعة”.

“وصلت في مرحلة متأخرة وتمنيت اكتشاف هذا المرض قبل ذلك، ولكن بسبب قلة التوعية أو عدم الاهتمام أو الإهمال أو الخوف تأخر اكتشاف المرض ولكن في النهاية تعالجت وشفيت منه بفضل الله” بتلك الكلمات لخصت نوارة العمار رحلتها مع مرض سرطان الثدي.

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