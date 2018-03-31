تحذيرات من جهات حكومية تتعامل بسلبية مع إعلانات «مشاهير التواصل» المضللة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

تحذيرات من جهات حكومية تتعامل بسلبية مع إعلانات «مشاهير التواصل» المضللة

تحذيرات من جهات حكومية تتعامل بسلبية مع إعلانات «مشاهير التواصل» المضللة
0

تواصل – الرياض:

اتهمت الجمعية السعودية للغذاء والتغذية جهات حكومية رسمية بالسلبية في التعاطي مع الإعلانات المضللة لبعض مشاهير السوشيال ميديا، وقالت إنها رصدت عدداً من المخالفات لحسابات مشاهير، وتواصلت مع جهات حكومية للحد من هذه التجاوزات، ولكن كان هناك تجاهل واضح من قبل بعض الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع تلك المخالفات.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية الدكتور محمد العمري، أن «بعض حسابات المشاهير تروج لمنتجات متعلقة بتغذية الإنسان في مواقع التواصل الاجتماعي، والجمعية رصدت 10 مخالفات من هذا القبيل، وأصدرت بياناً بذلك، حرصت فيه على توعية أفراد المجتمع فيما يخص المنتجات غير الصحية التي تروج عبر تلك الحسابات، ولكن كان هناك تجاهل واضح من قِبَل بعض الجهات الحكومية المعنية في التعامل مع تلك المخالفات».

وأضاف أن «الجمعية ليست جهة مخولة برفع قضايا على الحسابات المخالفة، ولكن تقوم بالرد إعلامياً لتوضيح المغالطات المنشورة من قبل أولئك المشاهير، وكنا نتمنى وننتظر أي مبادرة أو تعقيب من قبل الجهات المختصة لمعرفة الإشكالية ومعالجتها بالطرق القانونية».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعزيزاً للشفافية.. إلزام الجهات الحكومية بـ 6 إجراءات عند وضع حساباتها الختامية

تعزيزاً للشفافية.. إلزام الجهات الحكومية بـ 6 إجراءات عند وضع حساباتها الختامية

جهات حكومية في حال تأهُّب تحسباً لهجمات إلكترونية «شرسة»

جهات حكومية في حال تأهُّب تحسباً لهجمات إلكترونية «شرسة»

غدًا.. 19 جهة أمنية وحكومية تطارد المخالفين داخل كل المنشآت

غدًا.. 19 جهة أمنية وحكومية تطارد المخالفين داخل كل المنشآت

العثور على جثة عاملة منزلية متفحمة جوار إدارة حكومية بالقريات

العثور على جثة عاملة منزلية متفحمة جوار إدارة حكومية بالقريات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة
تقارير وحوارات

ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة

المزيد
«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

المزيد
«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»
تقارير وحوارات

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

المزيد
«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>