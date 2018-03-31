تحذيرات من جهات حكومية تتعامل بسلبية مع إعلانات «مشاهير التواصل» المضللة

تواصل – الرياض:

اتهمت الجمعية السعودية للغذاء والتغذية جهات حكومية رسمية بالسلبية في التعاطي مع الإعلانات المضللة لبعض مشاهير السوشيال ميديا، وقالت إنها رصدت عدداً من المخالفات لحسابات مشاهير، وتواصلت مع جهات حكومية للحد من هذه التجاوزات، ولكن كان هناك تجاهل واضح من قبل بعض الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع تلك المخالفات.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية الدكتور محمد العمري، أن «بعض حسابات المشاهير تروج لمنتجات متعلقة بتغذية الإنسان في مواقع التواصل الاجتماعي، والجمعية رصدت 10 مخالفات من هذا القبيل، وأصدرت بياناً بذلك، حرصت فيه على توعية أفراد المجتمع فيما يخص المنتجات غير الصحية التي تروج عبر تلك الحسابات، ولكن كان هناك تجاهل واضح من قِبَل بعض الجهات الحكومية المعنية في التعامل مع تلك المخالفات».

وأضاف أن «الجمعية ليست جهة مخولة برفع قضايا على الحسابات المخالفة، ولكن تقوم بالرد إعلامياً لتوضيح المغالطات المنشورة من قبل أولئك المشاهير، وكنا نتمنى وننتظر أي مبادرة أو تعقيب من قبل الجهات المختصة لمعرفة الإشكالية ومعالجتها بالطرق القانونية».