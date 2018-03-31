متى يحق لك مقاضاة «المرور»؟ مستشار قانوني يجيب

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تواصل- متابعات:

أكد المستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي -في تعليقه على قضية صدور مخالفات مرورية خاطئة- أحقية المتضرر من المخالفات المرورية الخاطئة التقدم بدعوى تعويض مادي للمحكمة الإدارية بديوان المظالم ضد إدارة المرور التي يعمل فيها الموظف الذي صدرت منه تحرير المخالفة المذكورة وذلك لاختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالنظر في القضايا التي يكون طرفها أي جهة حكومية، بحسب “المدينة”.

وأشار إلى ضرورة أن تتضمن الدعوى توضيح المدعي بجميع الأضرار التي لحقت منه نتيجة لهذه المخالفات التي تمت دون مسوغ نظامي، ويرفق جميع المستندات وفواتير الخسائر المادية جراء مراجعاته، والأضرار التي تزامنت مع تأخره في أعمالها الخاصة أو الوظيفية بسبب المراجعات، لافتا إلى أن قيمة التعويض الذي سوف يحصل عليه في حالة ثبوت دعوته يختلف ويتفاوت من قضية لأخرى حسب حثيثات كل قضية ومداولات قضاة المحكمة واطلاعهم على القرائن والأدلة.

ولفت المحامي الغامدي إلى أن الآلية التي يتم بها تطبيق المخالفات سواء عبر رصد رجل المرور أو عبر نظام “ساهر” والتي تتضمن إشعار قائدي السيارات عبر رسائل الجوال وإلزامه بسداد قيمة المخالفات تعتبر من وجهة نظره القانونية تستلزم المراجعة لأن المادة (38) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90 ) بتاريخ 1412/8/27هـ تضمنت بأنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي.

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