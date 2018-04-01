«نزاهة» تناقش «الخصخصة» وتتصدى لـ«ثغرات الفساد»

تواصل – الرياض:

يناقش «مؤتمر نزاهة الدولي الثالث»، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة يومي 18-19 من رجب الحالي 8 موضوعات مُهمة، في إطار التوجّه إلى التوسّع في الخصخصة، والعمل على سد أي ثغرات قد تنفذ منها عمليات الفساد. حسب “الوطن”.

وستُنَاقش “نزاهة”كيفية محاربة الفساد في برامج الخصخصة، والعمل على إشراك الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع في مكافحة الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة مكافحة الفساد تقوم بجهود كبيرة في سبيل محاربة الفساد، كما أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي المهم، يأتي في إطار العمل على حماية النزاهة، ومكافحة الفساد في مجال خصخصة الأنشطة الحكومية المختلفة، باعتبار أن تخصيص بعض الأنشطة خيار استراتيجي لبعض الدول؛ لتحقيق أهدافها التنموية.