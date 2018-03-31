أغرب الشكاوى من «مرور جدة».. المخالفات تطال الموتى والنائمين في بيوتهم

تواصل – جدة:

في مفاجآت مثيرة للجدل، سجل نظام “الراصد الآلي” ونظام “باشر” مخالفات مرورية متعددة على عدد من الأموات والنائمين على الأسرة في بيوتهم تقفز أرقامها إلى حدّ الثلاثة آلاف ريال، وذلك وفقا لـ”المدينة”.

وبحسب الصحيفة فقد شهدت إدارة مرور جدة، حكايات يدهش كل من سمعها، حيث طالت المخالفات على حد قول المتضررين، الماشي على قدميه والميت فى قبره والنائم على سريره الذي يغط في سبات عميق.

وطالب الشاكون بأحقيتهم في التعويض حال ثبوت عدم المخالفة عليهم ومعرفة العقاب الذي ناله رجل المرور بعد تسجيله مخالفات عشوائية.

المتوفي والنائم

هيفاء عبدالرزاق، إحدى المتضررات من المخالفات العشوائية، قالت: إن زوجها – رحمه الله – كان يملك سيارة وبعد وفاته لم يتم تحريكها من أمام المنزل وظلت لأكثر من 5 أشهر لم تبرح مكانها، مشيرة إلى أنها تفاجأت خلال قدومها وعائلتها لجدة برسالة من إدارة المرور برقم لوحة سيارة زوجها تفيد بتسجيل مخالفة عدم ربط حزام، مؤكدة أن السيارة حينها كانت في الرياض ولم تستخدم منذ وفاة زوجها.

وقالت: إنهم راجعوا المرور ولم يجدوا أي تجاوب. فيما شاركها ماجد الكثيري قائلاً: لقد تم تسجيل مخالفة مرورية عليّ وهي تجاوز السرعة المحدودة بمقدار لا يزيد على 15 كم – ساعة – رصد آلي بقيمة 300 ريال في أحد الشوارع بجدة، مؤكدًا أنه كان نائمًا في بيته وقت تسجيل المخالفة ولم يخرج من بيته نهائيًا لأنه كان يوم جمعة إجازة رسمية.

وأشارت إلى أنه ذهب إلى إدارة المرور بشارع فلسطين للاعتراض على المخالفة فأجابه ضابط المرور بأن عليه تسديد المخالفة المرورية أولاً وثم بعد ذلك التقدم باعتراض وأفاد بأنه لم يستطع مواصلة الاعتراض بسبب الزحام وبحكم عمله ممرضاً بمستشفى بشمال جدة وعدم قدرته على الاستئذان.

فيما قال نادر البدري: تم إعطائي مخالفة عدم المحافظة على لوحة المركبة علماً بأنني كنت في طريق عودتي من الطائف وكان هناك أمطار وتجمعات مياه، مما أدى إلى تراكم الطين والوحل على كامل السيارة، ومن ضمنها اللوحات وبمجرد دخولي إلى جدة دخلت نقطة التفتيش وقام رجل المرور بتحرير المخالفة، وكانت عدم المحافظة على لوحات المركبة وقيمة هذه المخالفة 1000 ريال.

المرور يرد

وبينما طالب الشاكون بأحقيتهم في التعويض حال ثبوت عدم المخالفة عليهم ومعرفة العقاب الذي ناله رجل المرور بعد تسجيله مخالفات عشوائية، أكد اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور “أن الأبواب مشرعة لقبول الاعتراض على المخالفات”.

وقال “البسامي” إن الاعتراض على المخالفة حق مشروع لأي قائد مركبة تمت مخالفته على أي تجاوز لأنظمة المرور، مشيراً إلى أن نظام باشر تقني يستطيع رجل المرور من خلاله أن يسجل مباشرة في قاعدة البيانات وهو أكثر دقة، لأن المخالفة عادة تسجل ويرفق بها صورة السيارة وقت المخالفة.

وذكر أن رجال الأمن يرصدون كل المخالفات بما فيها عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال وحول شكوى البعض من تسجيل مخالفات عليهم، خاصة ممن لا يملكون سيارة ولا رخصة قال: «لا أثبت ولا أنفي هذه المعلومة، ولكن أبوابنا مشرعة لقبول الاعتراض على المخالفة، ومتى ما تحقق لدى هيئة الفصل أن المخالفة غير صحيحة فسيعالجونها وفق ما ورد في نظام المرور».