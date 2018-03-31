«البيئة» توضح حقيقة ظهور «أسراب الجراد»

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حقيقة المقطع المتداول الذي يظهر أسرابا من الجراد تجتاح المملكة.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أسراب من الجراد تغطي سماء المملكة، وادعى البعض أنه مسجل حديثا إلا ان الوزارة أكدت أن التسجيل مر عليه نحو 4 أعوام.

وقال المتحدث الرسمي للوزراة، عبدالله أبا الخيل، عبر “تويتر”: “توضح الوزارة أن المقطع إصابة سابقة لعام ٢٠١٤، كما يظهر في التسجيل، إضافة إلى ذلك فالموسم الحالي جاف في مناطق التكاثر ولذلك فالبيئة غير مهيأة لذلك”.