توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وتشير التوقعات إلى تأثر مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران ومكة المكرمة وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية ما بعد الظهيرة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.