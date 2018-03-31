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«الخضيري» يوضح نوع القهوة المسببة للسرطان

«الخضيري» يوضح نوع القهوة المسببة للسرطان
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تواصل – الرياض:

كشف الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في المسرطنات حقيقة أنواع القهوة التي تزيد احتمالية إصابة شاربها بمرض السرطان، والسبب وراء ذلك.

وقال -عبر حسابه ارسمي على موقع التواصل تويتر، اليوم السبت- إن المقصود بذلك هو القهوة المحروقة، لأنه كلما زاد تحميص القهوة عن الحد المعقول صارت أسوأ صحيًّا، فالتحميص الشديد الى درجة الاحتراق لكي تصبح شبه سوداء، يجعل القهوة ضارة، لأنها ستتحول الى مادة “أكريليمايد” المسرطنة.

وأشار إلى أن التحميص الخفيف لحبات البن لتصبح ذات لون بني فاتح لا يجعلها مسرطنة.

وجاء توضيح الدكتور الخضيري تعليقًا على قرار قاض أمريكي في ولاية كاليفورنيا، بإلزام شركات ومحلات القهوة بكتابة تحذير على أكواب القهوة بأنها تسبب السرطان.

وأضاف أن التحذير خاصّ بالقهوة المحروقة (Dark Roasted) بسبب احتواء الطعام المحترق (وكذلك السجائر)على مادة “الأكريلامايد” المسرطنة، ناصحًا بتجنب القهوة المحترقة.

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