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«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة

«المنيف» يجيب عن 16 سؤالا بخصوص 1300 وظيفة إدارية مطروحة
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تواصل- الرياض:

تفاعل المتحدث‏‏‏ الرسمي باسم ‏‏وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف مع أسئلة النشطاء والمغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بخصوص إعلان الوزارة عن طرح 1389 وظيفة إدارية، والتي ستبدأ استقبال الطلبات عليها اعتبارًا من صباح اليوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس.

وتنوعت أسئلة المغردين بين من له حق التقديم فيها، وعن موعد الإعلان القادم الذي ستطرح فيه وظائف في تخصصات أخرى، وحول أحقية الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه في التقدم إليها، وغيرها.

وجاءت نص الأسئلة وإجابات المتحدث باسم الخدمة المدنية عليها كالآتي:

– هل النقاط ستكون قريبة من التقديم السابق في الوظائف الإدارية؟

.. يعتمد على نقاط المتقدمين، حيث إن كل إعلان يختلف عن الآخر.

– متى إعلان أسماء المرشحين للوظائف الإدارية؟

.. الدعوة لمطابقة البيانات ستكون منتصف هذا الأسبوع.

-هل يحق لخريجات رياض الأطفال تربوي التقدم لتلك الوظائف؟

.. بإمكانك التقديم كأولوية ثانية، حيث إن الأولوية الأولى لغير التربوي.

– هل أغلق تسجيل النساء للوظائف الإدارية، أو لا يسمح بخريجي التربية التسجيل فيها؟

.. لا، فالتقديم يبدأ صباح الأحد ويستمر حتى مساء الخميس.

– لم ليس لكليات التربية نصيب في تلك الوظائف؟

.. وزارة الخدمة المدنية ليس لها أي علاقة في تحديد احتياج الجهات الحكومية (عدد، ونوعية، ومقرات) الوظائف، حيث إن دورها يتمثل فقط في شغل هذه الوظائف وفق عناصر المفاضلة.

– هل هناك وظائف صحية من وزارة الصحة على نظام الخدمة المدنية في الإعلان القادم؟

.. لا، حيث إن الصحة من الجهات الممكنة من شغل وظائفها.

– متى يبدأ وقت التقديم غدًا؟

.. يبدأ التقديم على الوظائف الإدارية للنساء صباح الغد ويستمر حتى مساء الخميس القادم.

– متى تقديم الماجستير التربوي بالخدمة المدنية؟

.. بإمكانك التقديم على وظائف المرتبة الثامنة في حال طرح وظائف تناسب مؤهلك.

– هل هناك حلول لمن هم خارج المملكة ووقع عليهم الاختيار؟

..بالإمكان أن يطابق عنك أحد أقربائك لدى وزارة الخدمة المدنية، بشرط إحضار أصول الوثائق المطلوبة، أما المقابلة في حال وجود مقابلة لدى الجهة التي قد ترشح عليها فهو شأن خاص بها.

– اختبار القدرة للجامعيين، هل يغني عن اختبار تقييم 1؟

.. لا.

– ما أسباب عدم وجود أية وظائف إدارية تعليمية؟

.. هذا هو الاحتياج الوارد لنا من الجهات الحكومية، علمًا بأن الخدمة المدنية ليس لها اي علاقه في تحديد احتياج هذه الجهات.

– متى موعد إعلان الوظائف التعليمية؟

.. شأن خاص بوزارة التعليم.. فهي من الجهات المُمكّنة.

– هل يؤثر القبول إذا كان يعمل بشركه أو لا يعمل؟

.. لا يؤثر أخي الكريم .

– هل ممكن أن تعلن وزارة الصحة على نظام جدارة كالإعلان الأخير؟

.. ممكن.

– ما هو موعد إجراء المقابلات بعد إنهاء مطابقة الوثائق؟

.. يرجع للجهات المرشح لها المتقدم أو المتقدمة .

– هل المقابلة بنفس يوم مطابقة البيانات أم له موعد مستقل؟

.. يوم مستقل تحدده الجهة المرشح لها أخي الفاضل.

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