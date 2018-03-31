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ولي العهد يناقش تدريب شباب الوطن مع رئيس «مايكروسوفت»

ولي العهد يناقش تدريب شباب الوطن مع رئيس «مايكروسوفت»
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في سياتل اليوم الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا .

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث حول التعاون بشأن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقاً لرؤية السعودية 2030 .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد وعدد من المسؤولين في شركة مايكروسوفت .

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