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ولي العهد: فشل الضغوط على إيران يُدخلنا في حرب خلال الـ10 أعوام المقبلة

ولي العهد: فشل الضغوط على إيران يُدخلنا في حرب خلال الـ10 أعوام المقبلة
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تواصل- وكالات:

طالب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران؛ لتفادي مواجهة عسكرية بالمنطقة.

وقال ولي العهد، في حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال The Wall Street Journal»، على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، إن “العقوبات ستخلق المزيد من الضغط على النظام” في إيران.

وأضاف، أنه “يجب أن ننجح من أجل تفادي الصراع العسكري. إذا لم ننجح فيما نحاول أن نفعله، فعلى الأغلب سندخل في حرب مع إيران خلال الـ10 إلى 15 عاماً المقبلة”.

ووصف ولي العهد، إطلاق الصواريخ الحوثية بأنه “علامة ضعف”، مضيفاً “يريدون أن يفعلوا أقصى ما يستطيعون فعله قبل انهيارهم”.

وذكر ولي العهد أنه لولا التدخل في اليمن لأصبحت الأزمة أكبر، مضيفاً أنه “لو لم نتدخل في 2015، لكان اليمن مقسماً اليوم بين الحوثيين والقاعدة”.

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